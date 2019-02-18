أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع سفير جنوب افريقيا بمجال الإدارة العامة

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد اليوم الإثنين، في مقر المدرسة الوطنية في مدنية رام الله مع سفير جنوب افريقيا أشرف سليمان تعزيز التعاون في مجال الإدارة العامة وتبادل الخبرات بين البلدين.ورحب أبو زيد بالسفير، وبين دور ديوان الموظفين العام فهو المؤسسة المركزية في الدولة الذي يشرف ويتابع ويطور كافة الجوانب المرتبطة بالموارد البشرية الحكومية في المؤسسات التي تبلغ 72 مؤسسة حكومية تحتوي على 85000 موظف خدمة مدنية.وأشار بانه ووفق القانون الأساسي يعد ديوان الموظفين العام هو المسؤول عن تحقيق التنمية الإدارية وجعل المؤسسات أكثر قدرة على تقديم خدمات ذات نوعية وجودة للمواطن ضمن اختصاصاتها بحيث تكون هذه الخدمات ملبية لاحتياجات المواطن الذي يعد محور الاهتمام.وبين أبو زيد أن فلسطين في السنوات الأخيرة أحدثت نقلة نوعية في مجال الإدارة العامة وقدرتها على جعل مواردها البشرية أكثر تمكن من خلال مشاركتها في العديد من المحافل الدولية والمؤسسات العالمية التي تعنى بحقل الإدارة، وهذا أسس لجعل فلسطين اليوم تمتلك المرتكزات الأساسية لإدارة رشيدة تحاكي الممارسات الإدارية العالمية الفضلى، كل هذا جعل من دولة فلسطين تبدأ بنقل الخبرة بعد أن كانت مستوردة لها من دول العالم.كما وبين أن المدرسة الوطنية قامت قبل ثلاثة شهور بتدريب كبار موظفين ودبلوماسيين من مجموعة دول إفريقية، وفي الأيام القريبة تعمل على الاعداد لتدريب موظفين من عشر دول عربية، وبعد شهرين ستعقد المدرسة الوطنية للإدارة تدريب لدول من أمريكا اللاتينية.وعلى صعيد اجتماع الطاولة الوزارية المستديرة المنوي عقدها في بداية ابريل قدم أبو زيد شرحا موسعا، وشدد على أهمية تواجد جمهورية جنوب افريقيا الصديقة لفلسطين، ووضح أنها مبادرة فلسطينية تعد لكثير من دول العالم التي تحتاج الى الخبرة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي طرحتها الأمم المتحدة خصوصا الأهداف (5، 16، 17)، ولتكون أول منصة دولية يتم فيها اتاحة الفرصة والخروج بمخرجات قوية تساعد الدول على تحقيق هذه الأهداف.من جانبه شكر سفير جمهورية جنوب افريقيا أبو زيد على حسن الاستقبال، وبين أهمية هذا اللقاء الذي يعمق التعاون المشترك بين الطرفين، مؤكدا حرصه على المشاركة في الطاولة الوزارية المستديرة كونها تتعلق بحدث عالمي هام يجري لأول مرة على أرض فلسطين.