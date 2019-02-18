الشرطة تقبض على المطلوب الأول في قضايا النصب والاحتيال بجنين

رام الله - دنيا الوطنقبضت شرطة محافظة جنين اليوم على المطلوب الاول في قضايا النصب والاحتيال في المحافظة .وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "إن فرع الشرطة القضائية في جنين تمكن اليوم، من القبض على المطلوب الاول في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين في المحافظة، بعد عملية رصد ومتابعة حثيثة ومعلومات استخبارية عن مكان تواجده"..وأضاف ارزيقات: "إن الشخص المطلوب صادر بحقه العديد من الاحكام والمذكرات القضائية كان آخرها صدور 11 مذكرة قضائية بالحبس وذلك لقيامه باصدار شيكات بدون رصيد و النصب في عمليات تجارية عديدة".وأكد العقيد ارزيقات بأنه تم ايداع المطلوب مركز الاصلاح والتاهيل تنفيذا للاحكام والمذكرات القضائية حسب الأصول.