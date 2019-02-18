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شاهد: 13 قتيلا على الأقل معظمهم مدنيون في تفجيرين بإدلب

شاهد: 13 قتيلا على الأقل معظمهم مدنيون في تفجيرين بإدلب
رام الله - دنيا الوطن
لقي 13 شخصاً على الاقل، مصرعهم اليوم الاثنين، ومعظمهم من المدنيين، وذلك في تفجيرين وقعا في مدينة إدلب السورية، ، بحسب ما أفاد به المرصد السوري.

وكانت نشطاء، قد أفادوا، بوقوع انفجار مزدوج وسط مدينة إدلب السورية، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال النشطاء: "إن انفجارا مزدوجا هز مدينة إدلب وسط أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين وفرق الإسعاف". 

وذكروا أن الانفجار الأول نجم عن سيارة مفخخة، وقع عند دوار الجرة في المدينة فيما كان الانفجار الثاني عبارة عن دراجة نارية مفخخة، وقع عند المنتدى العائلي.


 



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