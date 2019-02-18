ليبرمان: مظاهرات غزة تزداد ويجب العودة للاغتيالات

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي السابق: "إن الحكومة الإسرائيلية تعلم جيداً أن المواجهة مع حماس أمر لا مفر منه، لكنهم يفضلون دفن رؤوسهم في الرمال لأسباب انتخابية".وأضاف ليبرمان في تصريحات نشرها موقع (واللا) الإسرائيلي صباح اليوم: "التظاهرات في قطاع غزة لم تعد تجري فقط في أيام الجمعة، مرة أخرى مساء أمس وقع حادث عنيف، انتهى لحسن الحظ بإصابة أحد مقاتلي الجيش الإسرائيلي".ووفقاً للموقع، أوضح ليبرمان أنه عندما أصيب أحد ضباط الحدود يوم الجمعة، فإنهم في غزة تشجّعوا إلى تنفيذ هجوم آخر على القوات أمس الأحد.وزعم ليبرمان أنه لا مجال للانتظار، يجب أن نأخذ زمام المبادرة مرة أخرى وأن ندمر البنية التحتية "للإرهاب" ونجدد سياسة الاغتيالات في غزة.