حماس: الأقصى خط أحمر لن يسمح شعبنا لأي كان بالعبث بهويته الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة (حماس) اليوم الاثنين: إن إغلاق الاحتلال لباب الرحمة، وتصدي المرابطين والمصلين له، لهو دليل على إصرار شعبنا على مواجهة كل محاولات تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
قالت حركة (حماس) اليوم الاثنين: إن إغلاق الاحتلال لباب الرحمة، وتصدي المرابطين والمصلين له، لهو دليل على إصرار شعبنا على مواجهة كل محاولات تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا.
وأكدت الحركة في بيان لها، أن المسجد الأقصى، هو خط أحمر، ولن يسمح شعبنا لأي كان بالعبث بهويته الإسلامية.
وقال: إن الاعتداءات المتكررة بحق المصلين في الأقصى والإغلاق الدائم لأبوابه، ينذر بانفجار قريب في وجه المحتل، وقد أثبت تاريخ شعبنا، أن الأقصى كان شعلة الانتفاضات.
واعتبرت حماس، أن التطبيع المخزي شجع الاحتلال على مزيد من البطش بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى الالتفاف حول القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشريف، والعمل الجاد على مواجهة كل محاولات الاختراق الصهيوني لأمتنا.
وقال: إن الاعتداءات المتكررة بحق المصلين في الأقصى والإغلاق الدائم لأبوابه، ينذر بانفجار قريب في وجه المحتل، وقد أثبت تاريخ شعبنا، أن الأقصى كان شعلة الانتفاضات.
واعتبرت حماس، أن التطبيع المخزي شجع الاحتلال على مزيد من البطش بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى الالتفاف حول القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشريف، والعمل الجاد على مواجهة كل محاولات الاختراق الصهيوني لأمتنا.
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