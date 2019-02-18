حماس: الأقصى خط أحمر لن يسمح شعبنا لأي كان بالعبث بهويته الإسلامية





وأكدت الحركة في بيان لها، أن المسجد الأقصى، هو خط أحمر، ولن يسمح شعبنا لأي كان بالعبث بهويته الإسلامية.



وقال: إن الاعتداءات المتكررة بحق المصلين في الأقصى والإغلاق الدائم لأبوابه، ينذر بانفجار قريب في وجه المحتل، وقد أثبت تاريخ شعبنا، أن الأقصى كان شعلة الانتفاضات.



واعتبرت حماس، أن التطبيع المخزي شجع الاحتلال على مزيد من البطش بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى الالتفاف حول القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشريف، والعمل الجاد على مواجهة كل محاولات الاختراق الصهيوني لأمتنا.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (حماس) اليوم الاثنين: إن إغلاق الاحتلال لباب الرحمة، وتصدي المرابطين والمصلين له، لهو دليل على إصرار شعبنا على مواجهة كل محاولات تقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا.