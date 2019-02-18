شؤون فلسطينية

الأوقاف تُنهي استئجار حافلات نقل الحجاج إلى الأراضي السعودية

الأوقاف تُنهي استئجار حافلات نقل الحجاج إلى الأراضي السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن الوزارة، أنهت إجراءات استئجار حافلات نقل حجاج فلسطين إلى الأراضي السعودية لموسم حج 1440هـ/ 2019م.

وأوضح أبو الرب، أن اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وتضم أعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة ومندوبي وزارة النقل والمواصلات والمالية- اللوازم العامة، ومراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية، عملت على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بفتح عطاء النقل الخارجي لموسم الحج المقبل، والكشف على الحافلات.

وقال: تم هذا العام استئجار حافلات حديثة موديل 2011 فما فوق، وحافلات 30 راكباً (vip) لأول مرة، وأنه سيتم إتاحة المجال أمام الحاج لاختيار البرنامج، الذي يختاره مقابل تكلفة مالية تضاف إلى البرنامج.

وأشار أبو الرب إلى أن الوزارة، تعمل وبشكل مباشر على اختبار الخدمات الخاصة برحلة الحاج، وتحرص كل الحرص على اختيار الأجود، الذي يحقق راحة الحاج، ويوفر كل متطلبات الأمان على مبدأ الأخذ بالأسباب.

وبين أبو الرب، أن الوزارة تراعي مصادفة موسم الحج هذا العام في ذروة فصل الصيف، الأمر الذي يستدعي ضرورة توفير حافلات حديثه ومكيفة، بالإضافة إلى سكن قريب تتوفر فيه خدمات التكييف والقرب من الحرم، وكذلك العمل على توفير الخدمات الإضافية على المشاعر في جبل عرفات ومشعر منى.

يذكر، أن لجنه استئجار الحافلات، تابعت موضوع الاستئجار في العاصمة الأردنية عمّان، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى الأردن، وبمشاركة سكرتير أول بسام حجاوي.

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