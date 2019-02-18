التربية: إجراءات إدارية بحق جامعة بيت لحم في حال استمرار الإضراب

رام الله - دنيا الوطنأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، بأن استمرار الأزمة في جامعة بيت لحم، والتي أدت إلى تعطيل الدراسة فيها منذ تاريخ السادس من شباط/ فبراير الحالي، ستقود الوزارة إلى اتخاذ إجراءاتها الإدارية، حيال هذه الأزمة والحاجة لضبط الدوام الجامعي، وفق الشروط المعروفة.وأشارت التربية إلى أن هذه الإجراءات، ستشمل إلغاء الفصل الحالي والصيفي لهذا العام الأكاديمي، وذلك استناداً إلى صلاحيات الوزارة، وفق القرار بقانون رقم (٦) بشأن التعليم العالي للعام 2018، وكذلك الأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل موسساتالتعليم العالي الفلسطينية في الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية.وتهيب الوزارة بكافة الأطراف؛ لوضع حد لتعطيل الدراسة في الجامعة، وضرورة انتظامها خلال (24) ساعة، وإلا ستضطر الوزارة إلى اتخاذ إجراءاتها المذكورة، والتي تأتي جراء عدم استكمال الدوام الجامعي حسب الأيام المحددة له واحتماليةتأثر الفصل الصيفي، جراء ترحيل أيام التعطيل الحالية على حسابه.