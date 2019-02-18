دولي

تسيبي ليفني تعتزل الحياة السياسية في إسرائيل

تسيبي ليفني تعتزل الحياة السياسية في إسرائيل
تسيبي ليفني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، اعتزالها الحياة السياسية في إسرائيل، وعدم خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، بررت ليفني قرارها هذا، لعدم توفر قوة سياسية كافية لتحقيق مبادئ الحزب، معتذرةً من كل الذين اتصلوا بها هاتفياً وكتبوا لها.

وقالت ليفني، إنها لا تزال قوية، وإن قرارها هو القرار الصائب في هذه المرحلة، داعيةً أنصارها لمواصلة الإيمان بصواب الدرب، قائلةً: "إنكم قادرون على إحداث التغيير".

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