ادعيس يستنكر إغلاق معظم بوابات المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناستنكر يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بشدة، قيام ضباط وجنود الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بإغلاق معظم بوابات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين والمرابطين، وذلك بعد إغلاق باب الرحمة بالسلاسل، مطالباً بوضع حد لهذه الغطرسة، التي ستقود المنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه .وأضاف، أن الاستمرار بهذه الجرائم بين الحين والآخر، وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي، وبشكل علني، يلزم العالم، أن يقف عند مسؤولياته، وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.وجدد ادعيس، دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، قائلاً: "لقد حذرنا ومازلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى والقدس، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات، أن يضعوا قضية القدس والمسجد الأقصى على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايته من هذه الأخطار".وأشاد ادعيس، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني، تجاه مقدساته وقضيته وقيادته، داعياً إلى مزيد من اليقظة، والمرابطة في الأقصى؛ لتفويت الفرصة على أعداء السلام.