شؤون فلسطينية

الأوقاف تَستنكر إغلاق الاحتلال لبوابات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الأوقاف تَستنكر إغلاق الاحتلال لبوابات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الإجراءات القمعية والعنصرية التي تتخذها عناصر قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، وذلك بإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم، وإخراجهم من المسجد.

وأكدت، أن هذه الممارسات التعسفية، تتطلب من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، الوقوف عند مسؤولياتهم، والعمل على لجم هذا الاحتلال الغاشم، الذي لا يراعي حرمة للمقدسات.

ودعت الوزارة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في مدينة القدس والضفة المحتلة إلى الرباط في ساحات وبوابات المجسد الأقصى، والتصدي لقوات القمع الإسرائيلية الإجرامية.

وطالبت في الوقت ذات أبناء الأمة في كل مكان بهبة جماهيرية؛ لدعم صمود أهالي القدس، الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل الاحتلال.

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