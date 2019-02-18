رأفت: الإجراءات الإسرائيلية لن تثني القيادة الفلسطينية عن ملاحقة الاحتلال قانونياً

رام الله - دنيا الوطندان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، (فدا) الرفيق صالح رأفت، اقتطاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، نصف مليار شيكل من عائدات أموال المقاصة الفلسطينية، والتي تجبيها إسرائيل وتنقلها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بموجب اتفاق باريس الاقتصادي.وقال في بيان له اليوم الاثنين: "إن القوانين التي تسنها دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تركيع الشعب الفلسطيني والإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها، لن تثني القيادة الفلسطينية عن ملاحقة دولة الاحتلال قانونياً وسياسياً، وسيستمر الشعب الفلسطيني في تصديه للتغول الإسرائيلي على الحق الفلسطيني".وأضاف: "إن إقدام دولة الاحتلال في هذا التوقيت على اقتطاع مخصصات الأسرى والجرحي الفلسطينيين من العائدات الفلسطينية، يأتي في ظل الصراع الانتخابي في إسرائيل، وعلى حساب أملاك ومقدرات الشعب الفلسطيني".وفي نهاية بيانه، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي على إنهاء معانات الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعين عاماً، وذلك بتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.