شؤون فلسطينية

إدارة سجن (الدامون) تُقدم مواد غذائية منتهية الصلاحية للأسيرات

إدارة سجن (الدامون) تُقدم مواد غذائية منتهية الصلاحية للأسيرات
رام الله - دنيا الوطن
أفادت مؤسسة (مهجة القدس للشهداء والأسرى) يوم الاثنين، أن إدارة سجن (الدامون) تقدم للأسيرات في الآونة الأخيرة، مواد غذائية غير صالحة للاستعمال، ومنتهية الصلاحية، في الوقت الذي يواجهن فيه ظروفاً حياتية صعبة، نتيجة سوء أوضاع السجن من كافة النواحي، وتعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهن الحياتية والإنسانية.

وأوضحت الأسيرات في رسالة وصلت (مهجة القدس) نسخةً عنها، أن أوضاعهن الحياتية والمعيشية في سجن الدامون، ازدادت سوءاً، حيث إن الإدارة في الآونة الأخيرة لم تستجب لمطالبهن بمعالجة العديد من المشكلات منها الاستحمام والفورة والمطبخ والمكتبة والرطوبة وكاميرات المراقبة التي تنتهك خصوصياتهن ومشكلة الأسيرات الموقوفات والكهرباء في السجن وخطورتها على حياتهن، بل ازداد الأمر سوءاً بأنها تقدم لهن مواد غذائية غير صالحة للاستعمال وتاريخ صلاحيتها منتهي، وكذلك الأمر الخبز المعفن والبطاطا واللبن كلها غير صالحة للاستعمال.

وطالبت الأسيرات في رسالتهن بضرورة، أن تتم مراجعة وزارة الصحة لتقوم بالرقابة على المنتوجات والمواد الغذائية التي تقدم لهن، ومعالجة هذا الأمر مع المسؤولين والجهات الحقوقية والإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت الأسيرات في رسالتهن التي وصلت مهجة القدس إلى أنهن أمهلن الإدارة أسبوعين لحل الأمور والاستجابة لمطالبهن الإنسانية العادلة، وإن لم يكن هناك أي تغيير سيقمن باتخاذ خطوات وعمل برنامج مدروس للخطوات الاحتجاجية، وشددن على أنهن لن يتوقفن إلا إذا تم تحقيق مطالبهن ونقلهن من هذا السجن الذي لا يصلح أبداً للعيش فيه وعلى كل المستويات بسبب افتقار هذا السجن المتهالك لكل مقومات الحياة الإنسانية والرطوبة العالية.

من جهتها، دعت مؤسسة مهجة القدس المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتدخل لدى سلطات الاحتلال  لوضع حد لمعاناة الأسيرات الفلسطينيات وظروفهن غير الإنسانية، ومراعاة خصوصياتهن في سجون الاحتلال، وفضح انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحقهن. 

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