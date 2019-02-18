صيدم يبحث مع اتحاد المعلمين البريطاني توسيع التعاون

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم العالي، د. صبري صيدم، اليوم، مع وفدٍ من اتحاد المعلمين البريطاني، سبل تعزيز التعاون لخدمة قطاع التعليم في كلا البلدين، وذلك بحضور مدير عام العلاقات الدولية والعامة، نديم سامي.وأطلع صيدم الوفد على واقع قطاع التعليم في فلسطين والتحديات التي تواجهه، في ظل تواصل انتهاكات الاحتلال بحق المسيرة التعليمية والطلبة والمعلمين؛ خاصة في القدس وغزة والمناطق المسماة (ج).وتطرق الوزير إلى الحرب الشرسة، وحملة التحريض التي يشنها الاحتلال ضد المناهج التعليمية، لافتاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل مجابهة سياسات الأسرلة والتهويد وانتهاكات الاحتلال ضد المنظومة التربوية.وأشار صيدم إلى عديد الخطوات التي تقودها الوزارة لتطوير التعليم بشكل شمولي، وتركيزها على قطاع التعليم ما قبل المدرسي، وتشييد مدارس الإصرار في المشافي والتحدي في المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال، وغيرها من الجهود التي تؤسس لعدالة التعليم وتوفير التعليم النوعي للجميع.وتم خلال اللقاء بحث آليات التعاون المشترك في عدة مجالات ومن أبرزها تنظيم زيارات علمية وتنفيذ برامج تدريبية تطال المعلمين، وابتعاث طلبة للمشاركة بمخيمات صيفية في بريطانيا، هذا بالإضافة لتعزيز التعاون بالمجالات السياسية.بدورهم، أشاد أعضاء الوفد بجهود الوزير صيدم، وطاقم الوزارة وسعيهم الحثيث لتطوير قطاع التعليم بشكل شمولي، مبدين استعدادهم للتعاون الدائم مع الوزارة في عديد البرامج والمشاريع التي تتقاطع وأهداف الاتحاد وخططه.