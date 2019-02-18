75 مستوطناً يقتحمون الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، بأن 75 مستوطناً، اقتحموا صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة" تحت حراسةٍ شرطية مُشددة.وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، إن "55 مستوطناً اقتحموا المسجد صباح اليوم، بحماية الشرطة الإسرائيلية، التي أمّنت لهم الحماية الكاملة، خلال تجوالهم وأدائهم طقوساً تلمودية"، مُضيفةً أن "20 طالباً ومرشداً سياحياً، اقتحموا الأقصى كذلك خلال الجولة الصباحية ذاتها".وتواصل شرطة الاحتلال، فرض قيود مشددة على دخول الوافدين إلى الأقصى من الفلسطينيين، وتحتجز بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب؛ لحين خروجهم منها، في وقتٍ تمنع فيه العشرات من دخول المسجد، ومنهم نساءٌ، منذ فترات طويلة.