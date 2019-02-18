الدفاع المدني يُسيطر على حريق بمنزل في يطا

رام الله - دنيا الوطنسيطرت طواقم الإطفاء في دفاع مدني يطا جنوب الخليل، اليوم الاثنين، على حريق منزل في منطقة خلة المية.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن الطواقم، وفور تلقي البلاغ، توجهت إلى موقع الحريق، وعملت على السيطرة على النيران، التي اندلعت في صالة المعيشة بالطابق الثاني، ومنع وصولها إلى باقي أرجاء المنزل، وعزل المواد المشتعلة عن غير المشتعلة، وتهوية المكان وتأمينه.ويهيب الدفاع المدني بالمواطنين، لتوفير إجراءات الوقاية والسلامة العامة داخل منازلهم، وضرورة مراقبة الأطفال، وعدم تركهم يلهون بمسببات الحريق، وإبعادها عن متناول أيديهم، وعدم ترك الأطفال بالقرب من وسائل التدفئة، حفاظا على الأرواح والممتلكات.