شؤون فلسطينية

بالصور.. الاحتلال يعتدي على المصلين ويعتقل بعضهم عند محاولتهم فتح باب الرحمة

بالصور.. الاحتلال يعتدي على المصلين ويعتقل بعضهم عند محاولتهم فتح باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في ساحات المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، عند محاولتهم فتح باب الرحمة، وأجبرتهم على الخروج من ساحات المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اعتقلت 5 مواطنين بينهم موظفة من الأوقاف، و4 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وكان الشبان، قد أدوا صلاة الظهر على باب الرحمة، الذي أقفله الاحتلال بالسلاسل، وكسروا الأقفال والباب، فاعتدت عليهم قوات الاحتلال، وامتد الاعتداء بالضرب بالعصي من باب الرحمة إلى كافة ساحات المسجد الأقصى.

يُذكر، أن قوات الاحتلال، قد أغلقت مبنى "باب الرحمة" الواقع في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى منذ عام 2003، ومنذ ذلك الوقت، تصدر شرطة الاحتلال قرارًا بإغلاقه لمدة عام يتم تجديده باستمرار.

ودعا نشطاء مقدسيون، الشعب الفلسطيني ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، إلى التوجه للمسجد الأقصى المبارك، والمشاركة في أداء الصلوات في منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد، بدءاً من صلاة ظهر اليوم، احتجاجاً على استهداف الاحتلال باب الرحمة، وإغلاقه بقفل وسلاسل حديدية.


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