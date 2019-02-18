شؤون فلسطينية

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، الأب مناويل مسلم، أن فلسطين لها بعد قومي، ومن يطبّع مع الاحتلال يضرب بعرض الحائط البعد القومي لفلسطين ولشعبها ومقدساتها، ويخون الهوية الفلسطينية، والمبادئ العربية الإسلامية، مشيراً إلى أن القدس ليست لفلسطين وحدها.

وأضاف مسلم في تصريح له، أن التطبيع مع الاحتلال هو إقرار للمحتل بأرض فلسطين، وتنازل واضح عن حق العودة للاجئين، لافتاً أن ذلك استمر ابتداءً بأوسلو التي تم التنازل فيها عما يزيد عن 70 % من فلسطين.

وشدد مسلم على أن الوقوع في فخ التطبيع أمر خطير، ومخالف لقناعات الأمة العربية وشعوبها، داعياً الشعوب الحرة لمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني، حتى يستكمل مسيرة التحرر.

وأردف "آن الأوان لنا كفلسطينيين أن نتوحد ونشكل منظمة تحرير جديدة تجمع الكل الفلسطيني، ونواجه بها المخاطر المحدقة بفلسطين ومحيطها".

وحيّا مسلم كل الداعمين لفلسطين، قائلاً: "شكراً لليد التي تمدنا بالخبز لنحيا، لكننا نقبل كل يد عربية وإسلامية وعالمية تمدنا بالسلاح لندافع به عن هذه الأرض، نحن نحييكم لأنكم لا تكيلون بمكيالين، ولأنكم ترون في الفلسطينيين الجسم المعذب والمتألم، ونشد على أيديهم ونباركهم وندعو لهم".

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