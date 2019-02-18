التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

و96% فأعلى للهندسة، منحة بنسبة 80% من قيمة القسط المدفوع حسب إيصال الدفع، و96% فأعلى لباقي التخصصات، منحة بنسبة 90% من قيمة القسط المدفوع حسب إيصال الدفع.



ودعت "التربية" لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على قائمة أسماء الطلبة الحاصلين على المنحة، لافتةً إلى أن أي طالب مقبول بالنظام

الموازي سيعامل معاملة الطالب النظامي من الناحية المالية، مشيرةً إلى أنه يتوجب على الطلبة المعلنة أسماؤهم؛ تزويد الوزارة بباقي الوثائق المطلوبة منهم عن الفصل الدراسي الأول 2018/2019 لاستكمال معاملاتهم للصرف المالي بأسرع وقت.



كما أعلنت الوزارة البدء بتسلم معاملات الفصل الثاني لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018 الذين تقدموا للفصل الأول وظهرت أسماؤهم في قائمة الطلبة الحاصلين على المنحة؛ شريطة ألا يقل تقدير الطالب عن جيد وألا يكون قد رسب في

أي مادة في الفصل الأول، علماً أن الوثائق المطلوبة تتمثل بتعبئة نموذج المنحة للفصل الثاني2018/2019 وتسليم كشف علامات الجامعة الأصلي، وإيصال الدفع الأصلي للفصل الثاني 2018/2019، وإثبات طالب أصلي للفصل المذكور، وكشف حساب مالي من الجامعة، وصورة عن الهوية الشخصية، وبطاقة بنك باسم الطالب و"ايبان" بالدينار الأردني.



وأشارت "التربية" إلى أن تسليم الوثائق المطلوبة يستمر حتى يوم الأحد 10/3/2019، وذلك في مقر الوزارة بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن اعتماد معايير هذه المنحة كانت على النحو الآتي: 96% فأعلى للطب وطب الأسنان، منحة بنسبة 50% من قيمة القسط المدفوع حسب إيصال الدفع،