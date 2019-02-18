شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم

وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم
رام الله - دنيا الوطن
وقّع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور علام موسى، ورئيسة مجلس إدارة جمعية معرفتي للبحث العلمي والمجتمي رندة كمال، مذكرة تفاهم في مجال التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدرات الطلبة والمعلمين، وذلك اليوم في مقر الوزارة برام الله.

وقال وزير الاتصالات: إن الاتفاقية، تأتي ضمن رؤية الوزارة في تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز التعاون لصالح العملية التنموية في فلسطين، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق باكتساب المهارات والاستعمال الآمن والفعال للتكنولوجيا.

وأضاف، أن الوزارة تفتح أبوابها للجميع للاستفادة من مركز التدريب لديها، الذي يمتلك أفضل المعدات والأجهزة اللازمة لاستضافة مختلف البرامج التدريبية، التي باتت حاجة ماسة لتطوير القدرات وصقل المهارات، وقال إن الوزارة ترى في توقيع مثل هذه المذكرات مع مؤسسات المجتمع المدني تتويجاً لمبدأ الشراكة، وإيماناً بالدور التفاعلي، وأهمية توفير التدريب اللازم، لاسيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف، أن الوزارة على استعداد تام للمساهمة في وضع المواصفات والمعايير الفنية المناسبة لمختبرات البحث والتطوير في المؤسسات، بما يشمل الأجهزة والمعدات والشبكات والبرمجيات وقواعد ونظم الأمن والحماية للمعلومات.

من جانبها، شكرت رندة كمال، الوزارة على تعاونها وسعيها لدعم المشاريع المتعلقة بالعملية التربوية والتعليم لخدمة فئة الطلبة والمعلمين، وقالت: إن إدارة جمعية معرفتي لن تتوانى عن القيام بمسؤولياتها فيما يتعلق بالإدارة والتخطيط، وتنفيذ برامج التدريب للفئات ذات العلاقة، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والعمل على إنجاحها بالشكل المطلوب.

أخبار ذات صلة

الشعبية: الاتفاقات المُوقعة مع العدو مكّنته من التغوّل على الحقوق الفلسطينية

الشعبية: الاتفاقات المُوقعة مع العدو مكّنته من التغوّل على الحقوق الفلسطينية

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الزعنون يُطلق نداءً للشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات

الزعنون يُطلق نداءً للشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات

التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

وزارة المالية تُصدر بيانًا ردًا على القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب

وزارة المالية تُصدر بيانًا ردًا على القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

العالول: علينا أن نُسرع في خطوات تحديد العلاقة مع إسرائيل

العالول: علينا أن نُسرع في خطوات تحديد العلاقة مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشعبية: الاتفاقات المُوقعة مع العدو مكّنته من التغوّل على الحقوق الفلسطينية

الشعبية: الاتفاقات المُوقعة مع العدو مكّنته من التغوّل على الحقوق الفلسطينية

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الزعنون يُطلق نداءً للشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات

الزعنون يُطلق نداءً للشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات

التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم

وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

العالول: علينا أن نُسرع في خطوات تحديد العلاقة مع إسرائيل

العالول: علينا أن نُسرع في خطوات تحديد العلاقة مع إسرائيل

خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيبحث تضمين قرصنة إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية

خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيبحث تضمين قرصنة إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية

منوعات

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

4 لا غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

4 لا غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

عربي

جنبلاط: أؤيد الزواج المدني في لبنان

جنبلاط: أؤيد الزواج المدني في لبنان

بشار الأسد يناشد اللاجئين السوريين بالعودة لديارهم

بشار الأسد يناشد اللاجئين السوريين بالعودة لديارهم

حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

بسبب الثلوج الكثيفة.. تعليق الدراسة في مناطق جنوب الأردن

بسبب الثلوج الكثيفة.. تعليق الدراسة في مناطق جنوب الأردن