وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور علام موسى، ورئيسة مجلس إدارة جمعية معرفتي للبحث العلمي والمجتمي رندة كمال، مذكرة تفاهم في مجال التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز قدرات الطلبة والمعلمين، وذلك اليوم في مقر الوزارة برام الله.وقال وزير الاتصالات: إن الاتفاقية، تأتي ضمن رؤية الوزارة في تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز التعاون لصالح العملية التنموية في فلسطين، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق باكتساب المهارات والاستعمال الآمن والفعال للتكنولوجيا.وأضاف، أن الوزارة تفتح أبوابها للجميع للاستفادة من مركز التدريب لديها، الذي يمتلك أفضل المعدات والأجهزة اللازمة لاستضافة مختلف البرامج التدريبية، التي باتت حاجة ماسة لتطوير القدرات وصقل المهارات، وقال إن الوزارة ترى في توقيع مثل هذه المذكرات مع مؤسسات المجتمع المدني تتويجاً لمبدأ الشراكة، وإيماناً بالدور التفاعلي، وأهمية توفير التدريب اللازم، لاسيما فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات.وأضاف، أن الوزارة على استعداد تام للمساهمة في وضع المواصفات والمعايير الفنية المناسبة لمختبرات البحث والتطوير في المؤسسات، بما يشمل الأجهزة والمعدات والشبكات والبرمجيات وقواعد ونظم الأمن والحماية للمعلومات.من جانبها، شكرت رندة كمال، الوزارة على تعاونها وسعيها لدعم المشاريع المتعلقة بالعملية التربوية والتعليم لخدمة فئة الطلبة والمعلمين، وقالت: إن إدارة جمعية معرفتي لن تتوانى عن القيام بمسؤولياتها فيما يتعلق بالإدارة والتخطيط، وتنفيذ برامج التدريب للفئات ذات العلاقة، وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والعمل على إنجاحها بالشكل المطلوب.