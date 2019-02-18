طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، هي الخامسة والسادسة والسابعة من كشف (2/17)، داعية لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.ودعت المواطنين، للتواجد غداً الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.