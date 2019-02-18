العالول: علينا أن نُسرع في خطوات تحديد العلاقة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطناعتبر نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، يأتي في إطار الدعاية الانتخابية والمنافسة على الدم والمال الفلسطيني، مشدداً على ضرورة الوقوف موحدين أمام هذه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية.وقال العالول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)،: إن اجتماع مركزية حركة فتح التشاوري، سيبحث عدداً من القضايا المهمة، وعلى رأسها قرار (كابينت) الإسرائيلي، خصم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، مشيراً إلى أن هذه الأموال فلسطينية، وليست منّة من أحد.وأضاف العالول، أن اجتماع اللجنة المركزية، سيبحث أيضاً اعتداءات الاحتلال، وتصعيده ضد الفلسطينيين، على كافة الأصعدة، بما فيها هذه القرصنة لأموال الضرائب الفلسطينية.وأكد العالول، أنه منذ فترة والقيادة ماضية باتجاه تحديد العلاقات مع إسرائيل؛ لكن الآن وبعد هذه الخطوة باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، يجب تسريع خطواتنا.ودعا نائب رئيس حركة (فتح) الكل الفلسطيني إلى الاصطفاف معاً لمواجهة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والقفز عن أي شيء من شأنه تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى التعاون والتنسيق المستمر مع القيادة الأردنية من أجل حماية القدس والمقدسات.