خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيبحث تضمين قرصنة إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف والمؤسسات الدولية الأخرى إبراهيم خريشة، عن إمكانية تضمين قرصنة الاحتلال لأموال السلطة الفلسطينية، في القرارات التي ستقدمها بعثة فلسطين لمجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.وأوضح خريشة، أنه سيتم نقاش هذه القرصنة لأموال الشعب الفلسطيني، خلال الاتصالات مع السفراء ضمن التحضيرات لدورة مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى عقد اجتماع غداً في وزارة الخارجية السويسرية، حيث سيتم إطلاعهم على حيثيات القرار المخالف لاتفاقيات جنيف، وخاصة المادة 98 منها.في الإطار، أكد خريشة، أن نقاش القرصنة للأموال الفلسطينية، سيتم أيضاً مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذلك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.