التحضير لمؤتمر دولي في فرنسا لدعم (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم (أونروا) سامي مشعشع: إنه يجري التحضير لعقد مؤتمر دولي لدعم (أونروا)، وذلك بالتشاور الحكومة الفرنسية، التي أبدت رغبة باستضافة المؤتمر، مشيراً إلى أن مباحثات تجري مع عدد من الدول لضمان التبرعات ضمن آلية ثابتة لدعم الوكالة.وأضاف مشعشع في حديث إذاعي، اليوم الاثنين، أن هنالك عدة خيارات لمواجهة التحديات التي تواجهها (أونروا)، مشيراً إلى أن جزءاً من القدرة على القفز عن العجز المالي عام 2018 كانت بحكم الترتيبات المحكمة لمؤتمري روما ونيويورك، وهذا ما نسعى إليه الآن، مع إدراكنا أن الواقع الآن يختلف عن العامالماضي.وبين مشعشع، أنه بالرغم من الخروج من الأزمة عام 2018 الا أنه الآن أيضاً نواجه تحدياً من نوع آخر، وهو كيف نحصل على الأموال التي نريدها كاملة لإدارة خدماتنا في الاراضي المحتلة وسوريا أيضاً، التي هي في مرحلة إعادة البناء الآن، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية تكاليفها عالية للغاية.وأكد مشعشع أن (أونروا) بحاجة إلى مبالغ نقدية كبيرة لدفع رواتب 30 ألف موظف وخدمات أخرى، مبيناً أن الوكالة، قد تكون بأمان حتى الشهر الرابع فقط من هذا العام، وإن لم تأتِ الأموال تباعاً، سيؤدي ذلك إلى أزمة.