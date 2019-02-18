شؤون فلسطينية

حماس تدعو السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار (كابينت) بثلاث خطوات

حماس تدعو السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار (كابينت) بثلاث خطوات
رام الله - دنيا الوطن
ردت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على قرار المجلس السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت)، باقتطاع رواتب أسر الشهداء والأسرى من المقاصة، داعية السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس عبر صفحته بموقع (تويتر) إن "قرار حكومة الاحتلال الاقتطاع من الأموال الفلسطينية،
استمرار لسياسة العربدة والبلطجة، التي يمارسها ضد كل أبناء شعبنا". 

وأضاف قاسم: "السلوك المتهاون والخطاب الناعم من السلطة تجاه ممارسات الاحتلال، هي التي شجعت حكومة نتنياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم".

وتابع الناطق بحماس: "من المؤسف أن قرار الحكومة الإسرائيلية، سبقه قطع الحكومة في رام الله، رواتب ذوي الشهداء والأسرى في قطاع غزة"، مشدداً على أنه "على السلطة أن تتخذ الخطوات السلمية في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع "عقوباتها" عن غزة"، مشيراً إلى أن "الأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني". 


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