حماس تدعو السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار (كابينت) بثلاث خطوات

استمرار لسياسة العربدة والبلطجة، التي يمارسها ضد كل أبناء شعبنا".وأضاف قاسم: "السلوك المتهاون والخطاب الناعم من السلطة تجاه ممارسات الاحتلال، هي التي شجعت حكومة نتنياهو على ارتكاب مزيد من الجرائم".وتابع الناطق بحماس: "من المؤسف أن قرار الحكومة الإسرائيلية، سبقه قطع الحكومة في رام الله، رواتب ذوي الشهداء والأسرى في قطاع غزة"، مشدداً على أنه "على السلطة أن تتخذ الخطوات السلمية في مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية، عبر وقف التنسيق الأمني، ورفع "عقوباتها" عن غزة"، مشيراً إلى أن "الأهم أن تتوقف السلطة عن تفردها بالقرار الفلسطيني".