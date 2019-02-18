شؤون فلسطينية

عطا الله حنا: نتمنى من العرب الذين انحرفت بوصلتهم بأن يعودوا الى رشدهم

عطا الله حنا: نتمنى من العرب الذين انحرفت بوصلتهم بأن يعودوا الى رشدهم
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إن ما شاهدناه وسمعناه مؤخرا من بعض المسؤولين العرب الذين شاركوا في مؤتمر وارسو التآمري على القضية الفلسطينية انما يشير الى ان هؤلاء او بعضهم انتقلوا من مرحلة التطبيع الى مرحلة الشراكة الكاملة في المؤامرة التي تستهدف شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة .

وأضاف: أن التصريحات التي سمعناها من بعض المسؤولين العرب الذين شاركوا في هذا المؤتمر التآمري انما تدل على ان بوصلتهم ليست باتجاه فلسطين بل باتجاهات اخرى وقد اوجدوا لهم اعداء مفترضين في حين ان العدو الحقيقي هو الذي يستعمرنا وينهب اراضينا ويشرد شعبنا ويقتل شبابنا .

وقال: ان ما شاهدناه في وارسو انما هي صورة مخجلة يندى لها الجبين على ما وصل اليه بعض العرب ولا اقول كل العرب .

وتابع المطران حنا: اتمنى من اولئك الذين كانوا في وارسو وادلو بتصريحاتهم المخزية بأن يراجعوا حساباتهم وان يعودوا الى رشدهم لكي يكتشفوا بأنه لا كرامة لهذه الامة بدون فلسطين وبدون مدينة القدس عاصمة فلسطين التي كان من المفترض ان يدافع عنها هؤلاء بدل من مغازلتهم المجانية للاحتلال ورموزه.

وقال: ان هذا المؤتمر التآمري على القضية الفلسطينية والذي احتضنته العاصمة البولندية وارسو انما فشل فشلا ذريعا ليس فقط لان اصحاب القضية لم يكونوا موجودين او ممثلين بل لان من شارك وتحدث لا يمثل الا نفسه ولا يمثل اي قطر من الاقطار العربية او اي شعب من الشعوب العربية التي بغالبيتها الساحقة ترفض التطبيع وترفض انخراط بعض العرب في المؤامرة التي تستهدف القضية الفلسطينية .

وأضاف: أن مؤتمر وارسو التآمري على القضية الفلسطينية يجب ان يكون حافزا مشجعا للفلسطينيين لكي يتوحدوا ولا يجوز اعتبار فشل مؤتمر موسكو بأنه نهاية الطريق بل يجب ان تستمر المحاولات والمبادرات والاجتماعات الهادفة الى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتوحيد الصفوف وانهاء الانقسامات لان المستفيد الحقيقي من هذه الانقسامات انما هو الاحتلال الغاشم.

وقال: "منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى وعد ترامب الذي لا يقل شؤما عنه ومن مؤتمر اوسلو الى مؤتمر وارسو وكل هذه هي عبارة عن مؤامرة واحدة تقودها جهات معروفة مرتبطة بامريكا واسرائيل وهدفها شطب فلسطين من على الخارطة وتصفية القضية الفلسطينية بشكل كلي وسرقة مدينة القدس".

وتابع: "يؤسفنا هذا الوضع الذي وصلنا اليه كأمة عربية وكشعب فلسطيني ولكن في المقابل لسنا من اولئك الذين يبشرون بالاحباط واليأس والاستسلام فبالرغم من قتامة الصورة التي نلحظها وبالرغم من جسامة المؤامرة التي نتعرض لها كفلسطينيين لا بد ان تبقى معنوياتنا عالية وارادتنا صلبة لاننا اصحاب اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث الا وهي قضية الشعب الفلسطيني".

أخبار ذات صلة

الشعبية: الاتفاقات المُوقعة مع العدو مكّنته من التغوّل على الحقوق الفلسطينية

الشعبية: الاتفاقات المُوقعة مع العدو مكّنته من التغوّل على الحقوق الفلسطينية

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الزعنون يُطلق نداءً للشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات

الزعنون يُطلق نداءً للشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات

التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم

وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم

وزارة المالية تُصدر بيانًا ردًا على القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب

وزارة المالية تُصدر بيانًا ردًا على القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

التعليقات

الدنيا حكايات

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

القضاء على السلطة الوطنية الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشعبية: الاتفاقات المُوقعة مع العدو مكّنته من التغوّل على الحقوق الفلسطينية

الشعبية: الاتفاقات المُوقعة مع العدو مكّنته من التغوّل على الحقوق الفلسطينية

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الأب مسلّم: من يُطبّع مع الاحتلال يخون فلسطين

الزعنون يُطلق نداءً للشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات

الزعنون يُطلق نداءً للشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة التحديات

التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

التربية تُعلن أسماء الطلبة الحاصلين على منح مجلس الوزراء للعام 2018

وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم

وزارة الاتصالات وجمعية معرفتي للبحث العلمي توقعان مذكرة تفاهم

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

عيسى: المجتمع الدولي مُطالب بالضغط على إسرائيل لحماية المقدسيين

العالول: علينا أن نُسرع في خطوات تحديد العلاقة مع إسرائيل

العالول: علينا أن نُسرع في خطوات تحديد العلاقة مع إسرائيل

خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيبحث تضمين قرصنة إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية

خريشة: مجلس حقوق الإنسان سيبحث تضمين قرصنة إسرائيل أموال السلطة الفلسطينية

منوعات

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

كيف رقصت ياسمين رئيس على أنغام أغنيتها مع أبو حفيظة؟

4 لا غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

4 لا غيرت حياة أحمد ياسر.. قصة الشاب الذي شارك ثلاث مرات ببرنامج ArabsGotTalent

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

أحلام ترد على أمنية شيرين بدخول خزنة مجوهراتها..ماذا قالت!

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

جمانة مراد تنشر أول صورة بعد وضعها طفلها الأول محمد

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: إيمي لـ سمير غانم: إلهام شاهين حلوة متجوزتهاش ليه

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

شاهد: ياسمين صبري ترتدي الحجاب.. وهذا سبب غضب المصريين منها

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

بالفيديو: ريهام سعيد تسير على زجاج حافية وتجر سيارة

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

عربي

جنبلاط: أؤيد الزواج المدني في لبنان

جنبلاط: أؤيد الزواج المدني في لبنان

بشار الأسد يناشد اللاجئين السوريين بالعودة لديارهم

بشار الأسد يناشد اللاجئين السوريين بالعودة لديارهم

حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

بسبب الثلوج الكثيفة.. تعليق الدراسة في مناطق جنوب الأردن

بسبب الثلوج الكثيفة.. تعليق الدراسة في مناطق جنوب الأردن