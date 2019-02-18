جنبلاط: أؤيد الزواج المدني في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، عن تأييده الكامل للزواج المدني الاختياري في البلاد، وضرورة الكف عن استخدام الدين للتفرقة بين الناس.وكتب جنبلاط، تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، قال فيها: هل بالامكان أن نُدلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني؟.. نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين.وجاءت تغريدة جنبلاط هذه تعليقا على تصريح وزيرة الداخلية ريا الحسن التي عبّرت عن تأييدها للزواج المدني في لبنان.وكانت الحسن قد أعلنت في حديث لقناة (يورو نيوز) أنها "تحبذ شخصيا أن يكون هناك إطار للزواج المدني"، وأنها ستتحدث في هذا الموضوع وستسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة سعد الحريري حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني.