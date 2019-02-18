عريقات: سنحل السلطة قبل أن نتوقف عن دفع رواتب الأسرى والشهداء

رام الله - دنيا الوطنأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنه لا تستطيع أي قوة في العالم، أن تجعل السلطة الفلسطينية، تتوقف عن دفع الرواتب للأسرى، وعوائل الشهداء.وقال عريقات، وفق ما نقلت عنه قناة (كان) الإسرائيلية: "سنحل السلطة قبل أن نفعل مثل هذا الشيء، فإذا ذهب أحدهم إلى السجن فيجب ألا يقتلون عائلته، على أي كوكب يعيش هؤلاء الناس؟، في إشارة لحكومة نتنياهو، التي تقتطع أموال أسر الشهداء والأسرى.وأضاف عريقات: حكومة نتنياهو، تدمر السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة، متسائلًا: أي نوع من السلطة سيبقي بالضبط؟، إذا كنا لا نستطيع دفع الأجور أو الدفع للمستشفيات والمدارس، ربما يريد نتنياهو تجديد سيطرته كقوة احتلال.وأشار إلى أن اقتطاع أموال السلطة، يمثل أسلوب قراصنة بحت، لأنه مال فلسطيني، وليس إسرائيلياً، مضيفًا: مرة أخرى تتخذ الحكومة الإسرائيلية، خطوات لتقويض استقرار السلطة الفلسطينية وتقوية "العناصر المتطرفة" وتخلي مسؤوليتها عن جميع الالتزامات والاتفاقات الموقعة، وسيكون لهذا القرار آثار خطيرة على جميع المستويات، وفق تعبيره.يشار إلى أن المجلس السياسي الأمني المصغر (كابينت)، قرر مساء أمس الأحد، خصم أكثر من 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب المُحولة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.