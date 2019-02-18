شؤون فلسطينية

عريقات: سنحل السلطة قبل أن نتوقف عن دفع رواتب الأسرى والشهداء

عريقات: سنحل السلطة قبل أن نتوقف عن دفع رواتب الأسرى والشهداء
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أنه لا تستطيع أي قوة في العالم، أن تجعل السلطة الفلسطينية، تتوقف عن دفع الرواتب للأسرى، وعوائل الشهداء.

وقال عريقات، وفق ما نقلت عنه قناة (كان) الإسرائيلية: "سنحل السلطة قبل أن نفعل مثل هذا الشيء، فإذا ذهب أحدهم إلى السجن فيجب ألا يقتلون عائلته، على أي كوكب يعيش هؤلاء الناس؟، في إشارة لحكومة نتنياهو، التي تقتطع أموال أسر الشهداء والأسرى.

وأضاف عريقات: حكومة نتنياهو، تدمر السلطة الفلسطينية بهذه الخطوة، متسائلًا: أي نوع من السلطة سيبقي بالضبط؟، إذا كنا لا نستطيع دفع الأجور أو الدفع للمستشفيات والمدارس، ربما يريد نتنياهو تجديد سيطرته كقوة احتلال.

وأشار إلى أن اقتطاع أموال السلطة، يمثل أسلوب قراصنة بحت، لأنه مال فلسطيني، وليس إسرائيلياً، مضيفًا: مرة أخرى تتخذ الحكومة الإسرائيلية، خطوات لتقويض استقرار السلطة الفلسطينية وتقوية "العناصر المتطرفة" وتخلي مسؤوليتها عن جميع الالتزامات والاتفاقات الموقعة، وسيكون لهذا القرار آثار خطيرة على جميع المستويات، وفق تعبيره.

يشار إلى أن المجلس السياسي الأمني المصغر (كابينت)، قرر مساء أمس الأحد، خصم أكثر من 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب المُحولة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

عريقات لـ&#34;دنيا الوطن&#34;:لن نوقف دفع مخصصات الأسرى والشهداء ولدينا خيارات صعبة جداً

عريقات لـ"دنيا الوطن":لن نوقف دفع مخصصات الأسرى والشهداء ولدينا خيارات صعبة جداً

الشعبية تدعو للوحدة ومقاطعة انتخابات برلمان الاحتلال

الشعبية تدعو للوحدة ومقاطعة انتخابات برلمان الاحتلال

لمواجهة (صفقة القرن).. مجلس فلسطيني أردني مشترك في القدس

لمواجهة (صفقة القرن).. مجلس فلسطيني أردني مشترك في القدس

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية للأسير زياد نواجعة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية للأسير زياد نواجعة

صحيفة: حماس ستُنفذ خطوات أحادية بغزة لمواجهة إجراءات السلطة الفلسطينية

صحيفة: حماس ستُنفذ خطوات أحادية بغزة لمواجهة إجراءات السلطة الفلسطينية

مغادرة 20 من أهالي أسرى غزة لزيارة مُعتقلين في سجن (رامون)

مغادرة 20 من أهالي أسرى غزة لزيارة مُعتقلين في سجن (رامون)

مجدلاني: لن نَستلم من إسرائيل أية أموال منقوصة

مجدلاني: لن نَستلم من إسرائيل أية أموال منقوصة

الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى

الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

الشعبية تدعو للوحدة ومقاطعة انتخابات برلمان الاحتلال

الشعبية تدعو للوحدة ومقاطعة انتخابات برلمان الاحتلال

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية للأسير زياد نواجعة

هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية للأسير زياد نواجعة

مغادرة 20 من أهالي أسرى غزة لزيارة مُعتقلين في سجن (رامون)

مغادرة 20 من أهالي أسرى غزة لزيارة مُعتقلين في سجن (رامون)

الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى

الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى

الاحتلال يُجرّف أراضٍ واسعة في سنيريا ومسحة لصالح الاستيطان

الاحتلال يُجرّف أراضٍ واسعة في سنيريا ومسحة لصالح الاستيطان

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 16 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 16 مواطناً

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار

منوعات

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

عمرو يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بغزله في زوجته كندة علوش

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

هكذا نفى أحمد فهمي خلافه مع خطيبته هنا الزاهد.. ماذا كتب لها ؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب &#34;ناسيني ليه&#34; يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

عربي

حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

بسبب الثلوج الكثيفة.. تعليق الدراسة في مناطق جنوب الأردن

بسبب الثلوج الكثيفة.. تعليق الدراسة في مناطق جنوب الأردن

بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع &#34;داعش&#34; في كركوك

بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع "داعش" في كركوك

الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة