اعتقال صوت تنظيم الدولة الإنجليزي "الرخيم"

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ألقت القبض الشهر الماضي على مذيع تنظيم الدولة الخفي، الذي كان الأعضاء يسجلون فيديوهاتهم بصوته "الرخيم" باللغة الإنجليزية.



وكشفت الصحيفة، أن مذيع تنظيم الدولة، هو المواطن الكندي محمد خليفة البالغ (35 عاماً)، حيث قال خليفة في حديث للصحيفة من زنزانته شمال شرقي سوريا، إنه هاجر من السعودية، وهو طفل إلى تورنتو، حيث تعلم الإنجليزية.







وأضاف، أنه درس تكنولوجيا أنظمة الكمبيوتر، وعمل في شركة متعاقدة مع (IBM) قبل أن يغادر إلى ميدان القتال في سوريا، متأثراً بمشاهدة فيديوهات أمثاله على (يوتيوب).

وأكد ثلاثة خبراء أمريكيون، أن الصوت في عشرات التسجيلات المرئية والمسموعة للتنظيم، بما فيها التي تظهر بها مشاهد إعدام الرهائن يعود لخليفة فعلاً.ولم ينكر خليفة ذلك، وقدم نفسه على أنه "عنصر في وزارة الإعلام" التابعة للتنظيم، مضيفاً أنه غير نادم على ما فعله.