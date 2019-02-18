حقوقي سعودي بارز يُضرب عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأكد حساب (معتقلي الرأي) في السعودية، أن الناشط الحقوقي عبد الله الحامد، أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام، احتجاجاً على ما أسموه "سوء المعاملة من قبل السلطات"، وللمطالبة بالإفراج عنه، وعن النشطاء الحقوقيين، والدعاة في المملكة.وطالب الحامد في بيانه، السلطات السعودية، بإطلاق سراح جميع نشطاء العمل السلمي والديمقراطية، وكافة أصحاب الرأي والمُعتقلين تعسفياً.وأضاف: "سأدخل اليوم في إضراب عن الطعام، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء العمل السلمي والديمقراطي، من دعاة حقوق الإنسان وكافة أصحاب الرأي، والمعتقلين تعسفياً، وسبق أن طالبت بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين".وأشار الحامد إلى أنه سبق وأطلق 3 مبادرات، وجه إحداها للملك، وكانت بعنوان "عيوب الاستبداد" وأخرى لولي العهد.وأطلق الحساب "هاشتاغ" بعنوان "إضراب المشايخ بالسجون"، للتضامن مع معتقلي الرأي في السجون السعودية.