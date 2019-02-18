الشعبية تدعو للوحدة ومقاطعة انتخابات برلمان الاحتلال



وأكدت الجبهة، أنه من غير المعقول، أن يشارك شعب يرزح تحت الاحتلال الاستيطاني العنصري في "انتخابات مؤسسة تشريعية" تعتبر أداة من أدوات الكيان، التي تُصوّغ وترسم وتُشرّع عدوانه الشامل على شعبنا في كل مكان، كما أن المشاركة العربية في هذا "البرلمان"، يسوقها الاحتلال على أساس أنه تعبير عن "دولة يهودية ديمقراطية".



ودعت الجبهة جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل عام 48 إلى توحيد طاقاته وخياراته الوطنية في مجابهة ومناهضة سياسات الاحتلال وأدواته العنصرية والقمعية، وفي مقدمتها برلمان العدو (كنيست) مؤكدة أن مقاطعة الانتخابات، رسالة وطنية مهمة إلى كل شعبنا، وإلى الأمة وأحرار العالم في وقت تتصاعد فيه وتيرة التطبيع والاستسلام، كما وستأتي في إطار التأكيد على الهوية الوطنية في مواجهة قرارات التهويد وقانون القومية العنصري، الذي تم إقراره من قبل برلمان الإسرائيليين.



وثمنت الجبهة مواقف حركة أبناء البلد، وحركات أخرى، وكل الشخصيات الوطنية، وجموع المثقفين الملتزمين، الذين يرفضون المشاركة في انتخابات برلمان العدو، ودعوتهم لمقاطعتها.

رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جماهير شعبنا في الوطن المحتل عام 48 إلى الوحدة ومقاطعة الانتخابات القادمة لبرلمان العدو، التي تعطي شرعية للاحتلال ولممارساته ومخططاته العدوانية ولقراراته العنصرية.