لمواجهة (صفقة القرن).. مجلس فلسطيني أردني مشترك في القدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، إنه في خطوة تاريخية أقام الفلسطينيون والأردنيون مجلسًا مشتركًا لإدارة الأماكن المقدسة في القدس، لافتةً إلى أن ذلك خطوة تمهيدية لمواجهة خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن).





وحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع الإعلان عن تلك الخطوة بعد الانتخابات الإسرائيلي المقررة في نيسان/ أبريل المقبل، منوهةً إلى أن التعاون في المسألة قد تسارع في الآونة الأخيرة، قبل نشر (صفقة القرن) التي يعمل عليها ترامب.







ونقلت الصحيفة، عن مسؤول فلسطيني لم تسمه، أن إنشاء المجلس المشترك، هو خطوة عملية مستمدة من التفاهمات التي توصل إليها العاهل الأردني الملك عبد الله، وأبو مازن في آب/ أغسطس 2017، في أعقاب أزمة البوابات على مداخل المسجد الأقصى.واتخذت الخطوة الأولى قبل بضعة أيام، عندما وافقت الحكومة الأردنية على تعليمات الملك عبد الله لزيادة عدد أعضاء المجلس من 11 إلى 18، بالإضافة إلى ذلك، تم لأول مرة ضم شخصيات سياسية بارزة من السلطة الفلسطينية، وحركة فتح إلى المجلس بموافقة أردنية، وفق الصحيفة الإسرائيلية.وقال مسؤولون فلسطينيون للصحيفة: إن الأردن وفلسطين يخشون من أنه في إطار خطة السلام الإقليمية، سيتم نقل مسؤولية "الحوض المقدس" إلى مجلس عربي إسلامي مشترك، والمسجد الأقصى تحت إشراف سعودي.لكن دبلوماسياً عربياً بارزاً، أخبر الصحيفة الإسرائيلية، أن الخطوة تمت بموافقة الأردن والمملكة العربية السعودية، وكان الهدف منها تخفيف المقاومة الفلسطينية لخطة السلام.وقالت الصحيفة: إن الحكومة الإسرائيلية، يمكن أن تمنع مثل هذا التحرك، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات بشأن هذه المسألة حتى لا تحدث أزمة دبلوماسية مع الأردن.وفي نهاية الشهر، من المقرر، أن يصل المستشاران الأمريكيان جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات إلى الشرق الأوسط؛ لدفع خطة السلام الإقليمية، التي ستنشر بعد الانتخابات الإسرائيلية.