هيئة الأسرى: الاحتلال يُواصل إهمال الحالة الصحية للأسير زياد نواجعة

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل إهمال الحالة الصحية للأسير زياد النواجعة (48 عاماً) من بلدة يطا قضاء الخليل، والمعتقل إدارياً منذ عدة أشهر، ويقبع حالياً في (سجن النقب).وأوضحت الهيئة، أن الأسير النواجعة، يشتكي من ارتفاع مستمر في كولسترول الدم، ومن ديسكات، وغضاريف في ظهره، تُسبب له آلاماً حادة، وفي كثير من الأحيان لا يقوى على الحركة أو المشي.كما لفتت إلى أن الأسير، يعاني من مشاكل في الأسنان، ومن ضعف في النظر، وقد راجع عيادة المعتقل أكثر من مرة، لكنها اكتفت بإعطائه مسكنات للأوجاع، بدون تقديم علاج له أو إجراء فحوصات طبية.وقالت الهيئة: إن الاحتلال وإدارة سجونه ينتهجان سياسة التسويف والمماطلة في إجراء الفحوصات اللازمة للأسرى والمرضى، وتمتنع عن تقديم أية علاجات حقيقية لهم، وتكتفي بإعطائهم حبة الأكامول أو المسكنات.