شاهد: ملك المغرب يُفاجئ ملكة إسبانيا بعد شعورها بالبرد

رام الله - دنيا الوطنفاجأ العاهل المغربي، محمد السادس، ملكة إسبانيا عندما رآها تشعر بالبرد، خلال سهرة نظمت للاحتفال بمجيء ملك إسبانيا فيليب السادس.وتناقلت مواقع التواصل مقطع فيديو، يظهر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس قد خلع عباءته، وأعطاها لملكة إسبانيا، دونا ليتيسيا، لأنها شعرت بالبرد.وأظهرت اللقطات المصورة، حضور زوجة ملك إسبانيا، فيليب السادس، وقد ارتدت خلال السهرة فستاناً أبيض شفافاً في الجزء العلوي، لكن في نهاية الحفل ظهرت مرتدية عباءة بيضاء لملك المغرب.وذكر موقع (هسبرس) المغربي، أن "الملك أعطى عباءته للملكة الإسبانية، حينما شعرت بالبرد في نهاية السهرة".