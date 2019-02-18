وزير لبناني: الجيش التركي يحتل سوريا

رام الله - دنيا الوطنهاجم وزير الدفاع اللبناني، إلياس بوصعب، تركيا، معتبراً أن تواجدها في الشمال السوري "احتلال"، رغم اتفاقية أضنة التي يستمر الأتراك بالإشارة إليها مع كل انتقاد لتواجدها العسكري في سوريا.ووجه وزير الدفاع اللبناني، حديثه لنظيره التركي، خلوصي آكار، في مؤتمر ميونخ بالقول: إن بلاده تتحفظ على إعلان أنقرة عن "منطقة آمنة" شمالي سوريا، معتبراً أن أي وجود تركي في سوريا دون موافقة دمشق، يعد "احتلالاً".وقال بوصعب: إن "المنطقة الآمنة لن تكون الحل المطلوب، بل ستشكل ملاذاً آمناً للإرهابيين"، وذلك وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.وطالب نظيره آكار، بالمساعدة والتعاون من أجل كشف مصير المطرانين المخطوفين على الحدود التركية- السورية، ووعده الأخير بمتابعة الأمر عبر مديرية مخابرات بلاده، وتزويد الوزير بوصعب بمجريات المتابعة.