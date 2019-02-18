صحيفة: حماس ستُنفذ خطوات أحادية بغزة لمواجهة إجراءات السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، اليوم الاثنين، إن حركة حماس، تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في قطاع غزة.وأكدت الصحيفة، نقلًا عمًا اسمتهم "مصادرها في حركة حماس"، أن الحركة تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في قطاع غزة؛ لمواجهة تشديد الإجراءات عليها من السلطة الفلسطينية؛ وأيضًا بعد أن وصلت المصالحة إلى طريق مسدود.وكان القيادي في حركة حماس، عاطف عدوان، قال في وقت سابق لـ"دنيا الوطن": إنه قد يكون هناك لجنة إدارية مكونة من كافة الفصائل لإدارة قطاع غزة، كاللجنة المشرفة على مسيرات العودة، بالإضافة إلى خيارات أخرى مفتوحة أمام الحركة للخطوة التالية، في حال ذهب الرئيس باتجاه حكومة فتحاوية بامتياز، بلا مشاركة من حماس".وأوضح عدوان، أن حماس تنتظر الخطوات المقبلة لحركة فتح، فيما يخص تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حكومة الحمد الله، هل ستكون حكومة فتحاوية بامتياز لوحدها؟ ومن هي الفصائل التي ستشارك فيها، حتى الآن هم لم يتواصلوا مع جهة فيما يتعلق بحماس، وأظن أيضاً مع الجهاد الإسلامي.