مغادرة 20 من أهالي أسرى غزة لزيارة مُعتقلين في سجن (رامون)

رام الله - دنيا الوطنتوجه صباح اليوم الاثنين، عدد من أهالي أسرى قطاع غزة، لزيارة أبنائهم المُعتقلين في سجن (رامون).وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سهير زقوت، إن 20 من أهالي أسرى غزة بينهم 6 أطفال، غادروا فجر اليوم، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز لزيارة 15 معتقلاً في سجن (رامون).