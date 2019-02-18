إسرائيل تُصدّر برنامج "بيغاسوس" التجسسي لأنظمة قمعية

كشف القناة الإسرائيلية الـ 13، عن موافقة تل أبيب غير المباشرة على تصدير برنامج "بيغاسوس" التجسسي، الذي أنتجته شركة (NSO) الإسرائيلية، لأنظمة مثيرة للجدل.





ونقلت القناة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، أشرفوا على منح الموافقات لتصدير برنامج "بيغاسوس" قولهم: إن الحكومة الإسرائيلية سمحت بتصدير البرنامج للحفاظ على الأنظمة القمعية التي تنتهك حقوق مواطنيها، انطلاقاً من قناعتها أنها أفضل من الخيارات البديلة المطروحة.

رام الله - دنيا الوطنوقالت القناة: إن هذا البرنامج، يستخدم للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، واختراق التطبيقات، وتسجيل المحادثات، مؤكدةً أنه يحول جهاز الهاتف إلى جهاز تجسس متطور وشامل.وأضاف المسؤولون، أن السبب الثاني لهذه الموافقة، هو أن الشركة تبرم الصفقات وتنفذ مشاريع تابعة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، والتي خدم فيها مؤسسو الشركة، مما يساعد الشركة على الحصول على تصاريح من المؤسسة الأمنية لبيع برامجها.يذكر، أن (NSO) تأسست عام 2010، وتنتج برامج سايبر هجومية، أبرزها برنامج "بيغاسوس"، الذي أطلقت عليه مجلة "فوربس" عام 2016 "تطبيق التجسس الأكثر قوة في العالم على الأجهزة الخلوية".ورصد "مختبر المواطن" التابع لجامعة تورنتو الكندية استمرار هجمات "بـيغاسوس" لمدة طويلة فاقت العامين، وخلصت أبحاث المختبر إلى أن 36 مشغلاً في العالم استخدموا "بيغاسوس" للتجسس في 45 دولة، بينها 16 بلداً عربياً.