بسبب الثلوج الكثيفة.. تعليق الدراسة في مناطق جنوب الأردن

رام الله - دنيا الوطنعلقت بعض مديريات المملكة الأردنية، اليوم الاثنين، دوام الطلاب في المدارس والجامعات، بسبب الظروف الجوية السائدة في البلاد.وتسببت غزارة الثلوج في مختلف مناطق الجنوب الأردني، بعدم قدرة الطلاب للوصول إلى مرافقهم التعليمية، لذا قررت بعض المديريات تعليق الدراسة.وشملت المديريات، التي تم تعليق الدراسة فيها: محافظة معان، ولواء الشوبك، ولواء البتراء، ومنطقة بصيرا في القادسية، والغرندل في الطفيلة، إضافة إلى مناطق مؤتة، والمزار الجنوبي.