القناة 13: تحسن حالة الجندي الإسرائيلي الذي أُصيب أمس على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن الجندي الذي جُرح أمس على حدود غزة، أجريت له عملية جراحية، الليلة الماضية، في الرقبة وهو الآن تحت التخدير وحالته متوسطة، بعد أن خرج من حالة الخطر.وكانت مصادر إسرائيلية، أكدت أن إصابة الجندي، كانت جراء إصابته بشظايا عبوة متفجرة، زاعمة أنها ألقيت نحوه شمال قطاع غزة.وأوضحت، أن انفجارات وقعت في منطقة (سديروت)، ناتجة عن قنابل أنبوبية ويدوية، أطلقت الليلة الماضية، من حدود قطاع غزة.