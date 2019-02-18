الاحتلال يُجرّف أراضٍ واسعة في سنيريا ومسحة لصالح الاستيطان

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، محمد ابو الشيخ، إن جرافات الاحتلال، باشرت عمليات تجريف واسعة، تستهدف مئات الدونمات من أراضي قريتي سنيريا ومسحة (بمحافظة قلقيلية) الواقعة خلف الجدار لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة (عيتس أفرايم) المقامة هناك.وقال أبو الشيخ: "إن عمليات التجريف المتواصلة في تلك المنطقة المزروعة بأشجار الزيتون، تأتي تطبيقاً لقرارات وزير داخلية الاحتلال قبل عام، والمتضمن توحيد المستوطنات الأربع المقامة في تلك المنطقة، وهي: (عيتس أفرايم، وشعاريه تكفا، والقنا، وأورانيت)، ضمن مشروع يهدف لجلب آلاف المستوطنين عبر إقامة المزيد من الوحدات السكنية والمرافق العامة والسياحية".وأشار إلى أن عمليات التجريف في أراضي أهالي مسحة وسنيريا، الواقعة خلف الجدار، جاءت بعد حرمان أصحابها من الوصول إليها، موضحاً أنه لم يتم توزيع أية قرارات بخصوص مصادرة هذه الأراضي، ما يشير إلى أن سلطات الاحتلال، باتت تقوم بعمليات المصادرة والتهويد، حتى دون اتباع الإجراءات التي اعتادت عليها من قبل.