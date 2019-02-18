شؤون فلسطينية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 16 مواطناً

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 16 مواطناً
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر (تويتر): إنه تم اعتقال 16 فلسطينياً في الضفة الغربية، فيما تم إلقاء عبوة متفجرة نحو القوات في بلدة عنبتا، وفق ادعائه.

وفي تفاصيل حملة الاعتقالات، اعتقلت قوات الاحتلال في عرّابة جنوب جنين، المواطن حازم العطاري، فيما اعتقل جنود الاحتلال محمد عدنان نزال، وإبراهيم زكارنة، بعد اقتحام منزلهما في قباطية جنوب جنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدهم زايد المصري من عقابا قرب طوباس، وأحمد أبو ذراع من مخيم بلاطة بنابلس، كما اعتقلت حمدان دحيلية من طولكرم.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كوبر شمال رام الله، واعتقلت الأسير المحرر منير العبد، شقيق الأسير عمر العبد، وعبد الله محمد عصفور البرغوثي، كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب إبراهيم العاروري على حاجز عطارة شمال رام الله، وفق ما أفادت مصادر محلية.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر كرم عمرو في دورا جنوب الخليل، ومنزل المواطن نمر عصافرة في بيت كاحل غربا، كما اقتحم جنود الاحتلال مدينة قلقيلية، واندلعت مواجهات في بير زيت وأبو شخيدم شمال رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت مساء أمس الأحد، على مسن، واعتقلت طفلة في البلدة القديمة بمحافظة الخليل.

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