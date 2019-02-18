شؤون فلسطينية

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية والوسطى والأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وشديدة البرودة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر تشكل الصقيع فوق بعض المناطق.

الثلاثاء 19-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 20-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 21-2-2019: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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