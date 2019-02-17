عميد احتياط يصف الجيش الإسرائيلي بـ "المحتل الفاسد"

رام الله - دنيا الوطندافع المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي العميد احتياط، أفي بنياهو، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بـ (تويتر) عن الصحفية (أوشرت كوتلر) في أعقاب عاصفة الانتقادات التي أثارتها تصريحاتها التي وصفت فيها الجيش بالمحتل ووصف جنوده بالحيوانات البشرية.ووفقاً لموقع (معاريف) الإسرائيلية، فقد أوضح "بنياهو" بأن القضية ليست قضية يسار أو يمين، واصفاً السيطرة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية بالاحتلال الفاسد، كما أوضح أن الحديث يدور عن حقيقة لم ينكرها أحد، وأن الجيش يعمل ضمن خطة في غرس ثقافة لدى جنوده بعدم شرعية الاحتلال.