دولي

عميد احتياط يصف الجيش الإسرائيلي بـ "المحتل الفاسد"

عميد احتياط يصف الجيش الإسرائيلي بـ "المحتل الفاسد"
رام الله - دنيا الوطن
دافع المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي العميد احتياط، أفي بنياهو، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بـ (تويتر) عن الصحفية (أوشرت كوتلر) في أعقاب عاصفة الانتقادات التي أثارتها تصريحاتها التي وصفت فيها  الجيش بالمحتل ووصف جنوده بالحيوانات البشرية.

ووفقاً لموقع (معاريف) الإسرائيلية، فقد أوضح "بنياهو" بأن القضية ليست قضية يسار أو يمين، واصفاً السيطرة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية بالاحتلال الفاسد، كما أوضح أن الحديث يدور عن حقيقة لم ينكرها أحد، وأن الجيش يعمل ضمن خطة في غرس ثقافة لدى جنوده بعدم شرعية الاحتلال.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تكشف عن منظومة صاروخية جديدة.. تعرف عليها

إسرائيل تكشف عن منظومة صاروخية جديدة.. تعرف عليها

تفاصيل &#34;محاولة انقلاب&#34; في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟

تفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟

&#34;عروس داعش&#34; البريطانية تنجب طفلا.. وأسرتها تطلب العودة

"عروس داعش" البريطانية تنجب طفلا.. وأسرتها تطلب العودة

وزير الخارجية الإيراني: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير

وزير الخارجية الإيراني: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير

نتنياهو يُعين &#34;كاتس&#34; قائمًا بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية

نتنياهو يُعين "كاتس" قائمًا بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية

نتنياهو: السلام مع الفلسطينيين يُساعدنا في التطبيع مع العرب

نتنياهو: السلام مع الفلسطينيين يُساعدنا في التطبيع مع العرب

اليابان تُرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

اليابان تُرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

مصرع أربعة أمريكيين في عملية احتجاز رهائن بولاية ميسيسيبي

مصرع أربعة أمريكيين في عملية احتجاز رهائن بولاية ميسيسيبي

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

وزير الصحة: القدس مركز اهتمامنا

وزير الصحة: القدس مركز اهتمامنا

وزيرة الاقتصاد: قرصنة إسرائيل لمستحقاتنا الضريبية ضربة للاقتصاد الوطني

وزيرة الاقتصاد: قرصنة إسرائيل لمستحقاتنا الضريبية ضربة للاقتصاد الوطني

الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة يتلفان 167 كرتون مياة صحية منتهية الصلاحية

الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة يتلفان 167 كرتون مياة صحية منتهية الصلاحية

الوطني الفلسطيني: القرار الإسرائيلي بشأن مخصصات الأسرى إرهاب سياسي ومالي ضد شعبنا

الوطني الفلسطيني: القرار الإسرائيلي بشأن مخصصات الأسرى إرهاب سياسي ومالي ضد شعبنا

فارس: رعاية أسر الشهداء والأسرى حق كفلته الحركة الوطنية ولن نتنازل عنه

فارس: رعاية أسر الشهداء والأسرى حق كفلته الحركة الوطنية ولن نتنازل عنه

ابو بكر: اسرائيل تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين

ابو بكر: اسرائيل تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين

سلطة النقد تبحث آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك تعاونية بفلسطين

سلطة النقد تبحث آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك تعاونية بفلسطين

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج &#34;حي الندى&#34;

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج "حي الندى"

منوعات

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب &#34;ناسيني ليه&#34; يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

عربي

بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع &#34;داعش&#34; في كركوك

بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع "داعش" في كركوك

الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

السلطات الليبية تفرج عن رئيس استخبارات القذافي

السلطات الليبية تفرج عن رئيس استخبارات القذافي

المغامسي يبرر صعود &#34;محمد بن سلمان&#34;على ظهر الكعبة

المغامسي يبرر صعود "محمد بن سلمان"على ظهر الكعبة