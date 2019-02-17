دولي

إسرائيل تكشف عن منظومة صاروخية جديدة.. تعرف عليها

إسرائيل تكشف عن منظومة صاروخية جديدة.. تعرف عليها
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الصناعات الجوية الإسرائيلية، ستكشف خلال الأيام المقبلة، عن منظومة صاروخية جديدة باسم (ميني هاربي)، يتمحور هدفها الرئيسي في تحديد أماكن رادارات الدفاعات الجوية المعادية بما في ذلك منظومة (إس 300) الروسية وتدميرها.

ووفقا للقناة، ستقوم الصناعات الجوية بعرض المنظومة في معرض أمني سينعقد في الهند خلال الأيام المقبلة، حيث تتميز المنظومة الجديدة بالعديد من الخواص المختلفة بما في ذلك القدرة على إطلاق صواريخ موجهة ضد  الأهداف المعادية من خلال الأشعة الإلكترو بصرية، حيث أن صواريخها مزودة بكاميرات على رؤوسها.

ومن بين المهام التي تستطيع المنظومة تنفيذها، تحييد تهديدات الرادارات بمختلف أنواعها، ومطاردة المركبات المتحركة، والحصول على بث مباشر من مسرح العمليات الذي يحلق فوقه الصاروخ، حيث تستطيع غرفة التحكم استعادة الصاروخ في حال لم يتم العثور على الهدف.

وأضافت القناة، أنه من الممكن إطلاق الصواريخ من منصات برية وبحرية وجوية، حيث أنها مخصصة لإسناد الوحدات الميدانية المناورة على الأرض، بما في ذلك منح القوات المناورة استقلالية كاملة لجمع المعلومات الاستخبارية عن مسرح العميات.

أما فيما يتعلق بالمواصفات الفنية، قالت القناة، إن المنظومة مزودة بمحركات كهربائية ورؤوس متفجرة يصل وزنها إلى أكثر من 8 كيلو متر، كما يصل مدى عملها إلى أكثر من 100 كم، إضافة إلى أنه بمقدورها التحليق في الجو لمدة ساعتين كاملتين، كما يصل وزنها إلى 45 كيلو غرام فقط.

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