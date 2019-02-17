بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع "داعش" في كركوك

رام الله - دنيا الوطننفت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الأحد، وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم الدولة في كركوك.وجاء في بيان للخلية: "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن قيام عناصر تنظيم الدولة بالاشتباك مع قوة من الجيش العراقي ووقوع ضحايا خلال هذا الاشتباك في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف البيان: "القوات المسيطرة على القاطع هي قوات الشرطة الاتحادية ولم يحصل أي اشتباك في هذا القاطع".ودعت الخلية وسائل الإعلام إلى التواصل معها للتأكد من صحة المعلومات الواردة، كما أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول العبث بأمن المواطنين وترويج الشائعات المغرضة.