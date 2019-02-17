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الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم) بأن جماعة الحوثيون وافقت على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة التي تقدم بها رئيس لجنة التنسيق الجنرال مايكل لوليسغارد.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة لوليسغارد خرجت بتوافق حول المرحلة الأولى لإعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة والخطوط العريضة للمرحلة الثانية وآلية المراقبة والتنفيذ للفترة المقبلة.

وذكرت وكالة (سبأ) في صنعاء، التي يديرها الحوثيون، أن رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي شكله الحوثيون، مهدي المشاط استقبل اليوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكد له الموافقة على الخطة التي قدمها لوليسغارد، واستعداد الحوثيين لتنفيذ المرحلة الأولى منها.

واتهم المشاط الطرف الآخر بـ "الاستمرار في التنصل مما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد واختلاقه للعوائق واستمرار خروقاته وتعزيزاته المستمرة"، حسبما نقلت "سبأ".

من جانبه، أكد المبعوث الأممي على أهمية المضي قدما بتنفيذ اتفاق السويد وأهمية إعادة الانتشار في أسرع وقت ممكن وفق الخطة المقدمة.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن مصدر عسكري في الحديدة قوله، إن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار "أنهت، اليوم الأحد، لقاءات الجولة الرابعة والتي انعقدت على مدى يومين برئاسة الجنرال لوليسغارد وبحضور ممثلي الحكومة وجماعة أنصار الله".

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