الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة يتلفان 167 كرتون مياة صحية منتهية الصلاحية











رام الله - دنيا الوطنأتلفت الأجهزة الأمنية ممثلة بإدارة البحث الجنائي ومكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت وبحضور مندوبي الأشغال العامة والنيابة العامة للمخالفات والمرور ظهر اليوم كمية من كراتين مياة صحية منتهية الصلاحية بمدينة المكلا.وأوضح مصدر أمني للإعلام الأمني " إنه وبناء على بلاغ من أحد المواطنين عن اشتباهه بوجود شخص في أحد الأحياء يوزع مياة صحية منتهية الصلاحية لبعض المحال التجارية تم إخطار مكتب الصناعة والتجارة من قبل البحث الجنائي لإشراكهم في عملية ضبط الشخص بعد التأكد من قيامه بتوزيع مياة صحية منتهية الصلاحية" .وأكد المصدر ان الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة قاما بعد التأكد من البلاغ بضبط الشخص ومعه عدد ( 167 ) كرتون مياة صحية كلها منتهية الصلاحية لتتم عملية إتلافها ظهر اليوم اليوم الأحد ".وثمن المصدر الأمني الدور الكبير للعميد منير كرامة التميمي المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة ساحل حضرموت والعقيد ياسر العامري مدير البحث الجنائي على متابعتهم الحثيثة لكل القضايا التي تهم حياة المواطنين وتعرضها للخطر كون هذه العمليات تكون تحت إشراف مباشر من قبل المدير العام للأمن والشرطة العميد منير التميمي.حضر عملية الإتلاف مقدم رياض سالم العكبري نائب مدير البحث الجنائي مدير مباحث الأموال العامة وأحمد عبدالعزيز بامعلم مندوب مكتب التجارة والصناعة ورجاش أحمد السومحي مندوب النيابة العامة للمخالفات والمرور وسعيد عبدالله هجلان مندوب الأشغال العامة والطرق.