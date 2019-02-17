شؤون فلسطينية

سلطة النقد تبحث آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك تعاونية بفلسطين

سلطة النقد تبحث آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك تعاونية بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، في مكتبه برام الله اليوم، وفداً من اتحاد البنوك التعاونية الإيطالية، ضم كلاً من رئيس الاتحاد السيد هاينر نيكولوسي، ونائبه السيد جورجيو ميريغو، بحضور نائب المحافظ د. رياض أبو شحادة، وعدد من مدراء الدوائر في سلطة النقد.

وتم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك متخصصة تعاونية تهدف لمحاربة الفقر ودعم المشاريع المستدامة وتعمل على تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.

كما تناول اللقاء محاور عدة تتعلق بتحديد مدى احتياج الاقتصاد الفلسطيني لهذا النوع من البنوك التعاونية المتخصصة، وآليات توفير البيئة القانونية اللازمة لإنشاء هذه البنوك بما يتوافق مع قوانين وتعليمات سلطة النقد، وأثرها على تعزيز وصول واستخدام كل فئات المجتمع للخدمات المالية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الرفاه الاجتماعي للأفراد، وتطوير الاقتصاد الوطني، خاصة وأنها تتقاطع مع خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

من جانبه أكد المحافظ على أن سلطة النقد وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس٬ على استعداد لتقديم كل الدعم والتعاون لإنشاء البنوك التعاونية، وأن ذلك يأتي انطلاقاً من إدراك أهمية مثل هذا النوع من البنوك، موضحاً أن سلطة النقد عملت مؤخراً على تعديل قانون المصارف لدعم إنشاء البنوك التعاونية، وأنه يتم حالياً مراجعة الدراسة التي أعدها الاتحاد حول هذا الموضوع من ناحية فنية.

كما أشار المحافظ إلى أن التعاونيات في فلسطين يتم تنظيمها من قبل هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل الفلسطينية٬ وأن سلطة النقد على استعداد دائم لدعم إنجاح فكرة التعاونيات سواء كانت جمعية تعاونية للإقراض أو بنك متخصص يتم ترخيصه وتنظيمه من سلطة النقد.

وتقدم الشوا بالشكر للحكومة الإيطالية ولاتحاد البنوك التعاونية الإيطالية على دعمهما المستمر لدولة فلسطين في كافة المجالات، سيما دعم القطاع المصرفي.

من جانبه، أشاد الوفد الإيطالي، بالتطور اللافت لسلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يساعد على نقل التجربة الإيطالية في إنشاء بنوك تعاونية فلسطينية تعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة: القدس مركز اهتمامنا

وزير الصحة: القدس مركز اهتمامنا

وزيرة الاقتصاد: قرصنة إسرائيل لمستحقاتنا الضريبية ضربة للاقتصاد الوطني

وزيرة الاقتصاد: قرصنة إسرائيل لمستحقاتنا الضريبية ضربة للاقتصاد الوطني

الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة يتلفان 167 كرتون مياة صحية منتهية الصلاحية

الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة يتلفان 167 كرتون مياة صحية منتهية الصلاحية

الوطني الفلسطيني: القرار الإسرائيلي بشأن مخصصات الأسرى إرهاب سياسي ومالي ضد شعبنا

الوطني الفلسطيني: القرار الإسرائيلي بشأن مخصصات الأسرى إرهاب سياسي ومالي ضد شعبنا

فارس: رعاية أسر الشهداء والأسرى حق كفلته الحركة الوطنية ولن نتنازل عنه

فارس: رعاية أسر الشهداء والأسرى حق كفلته الحركة الوطنية ولن نتنازل عنه

ابو بكر: اسرائيل تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين

ابو بكر: اسرائيل تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج &#34;حي الندى&#34;

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج "حي الندى"

الحساينة: أنظمة التطبيع لا تمثل ضمير الأمة و&#34;وارسو&#34; يهدف لتثبيت إسرائيل بالمنطقة

الحساينة: أنظمة التطبيع لا تمثل ضمير الأمة و"وارسو" يهدف لتثبيت إسرائيل بالمنطقة

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

وزير الصحة: القدس مركز اهتمامنا

وزير الصحة: القدس مركز اهتمامنا

وزيرة الاقتصاد: قرصنة إسرائيل لمستحقاتنا الضريبية ضربة للاقتصاد الوطني

وزيرة الاقتصاد: قرصنة إسرائيل لمستحقاتنا الضريبية ضربة للاقتصاد الوطني

الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة يتلفان 167 كرتون مياة صحية منتهية الصلاحية

الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة يتلفان 167 كرتون مياة صحية منتهية الصلاحية

الوطني الفلسطيني: القرار الإسرائيلي بشأن مخصصات الأسرى إرهاب سياسي ومالي ضد شعبنا

الوطني الفلسطيني: القرار الإسرائيلي بشأن مخصصات الأسرى إرهاب سياسي ومالي ضد شعبنا

فارس: رعاية أسر الشهداء والأسرى حق كفلته الحركة الوطنية ولن نتنازل عنه

فارس: رعاية أسر الشهداء والأسرى حق كفلته الحركة الوطنية ولن نتنازل عنه

ابو بكر: اسرائيل تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين

ابو بكر: اسرائيل تمارس ارهابا اقتصاديا منظما ضد الفلسطينيين

سلطة النقد تبحث آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك تعاونية بفلسطين

سلطة النقد تبحث آخر التطورات حول فكرة إنشاء بنوك تعاونية بفلسطين

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج &#34;حي الندى&#34;

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج "حي الندى"

منوعات

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب &#34;ناسيني ليه&#34; يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

عربي

بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع &#34;داعش&#34; في كركوك

بغداد تنفي اشتباك الجيش العراقي مع "داعش" في كركوك

الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

الحوثيون يوافقون على المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة

السلطات الليبية تفرج عن رئيس استخبارات القذافي

السلطات الليبية تفرج عن رئيس استخبارات القذافي

المغامسي يبرر صعود &#34;محمد بن سلمان&#34;على ظهر الكعبة

المغامسي يبرر صعود "محمد بن سلمان"على ظهر الكعبة