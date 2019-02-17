الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج "حي الندى"







رام الله - دنيا الوطنقام وزير الاشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة بجولة تفقدية على مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية المرحلة الأولى في منطقة أبراج حي الندى شمال القطاع يتم تنفيذ بتمويل من المنحة الإيطالية لإعادة إعمار غزة .وشكر الوزير الحساينة باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، زرئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله – الحكومة الإيطالية على دعمها أبناء شعبنا الفلسطيني.وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي إن الأعمال تتواصل في مشاريع المنحة الإيطالية وهناك تطور ملحوظ في هذه المشاريع، مثمنا جهود الطواقم الهندسية والفنية العاملة في المشاريع.