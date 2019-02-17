قصف مدفعي إسرائيلي لموقعين تابعين للمقاومة شمال قطاع غزة





وأفاد موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، ان دبابة اسرائيلية، قصفت نقطة رصد ميداني تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة، فيما لم يبلغ عن وقوع اصابات.





إلى ذلك استهدفت مدفية الاحتلال، موقع مراقبة اخر تابع لحماس، شمال قطاع غزة، بحسب الموقع ذاته.





بدوره، قالت افيخاي ادرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت دبابات الجيش الاسرائيلي، موقعين لحركة حماس شمال قطاع غزة، رداً على إصابة أحد جنود الجيش الاسرائيلي نتيجة لشظية عبوة ألقيت عليه".





وقد زعم اعلام الاحتلال في وقت سابق من مساء اليوم الاحد، ان جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة، بشظايا عبوة القيت عليه، خلال فعاليات الارباك الليلي على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة.





فيما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن اصابة تسعة مواطنين برصاص الاحتلال، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقصفت دبابة إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بعدة قذائف، موقعين تابعين للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.